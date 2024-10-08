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Стало известно, что у экс-игрока «Спартака» Промеса есть дочь в России

Стало известно, что у экс-игрока «Спартака» Промеса есть дочь в России
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Бывшая участница проекта «Дом-2», блогер Мэри Кулешова рассказала, что родила дочь от экс-игрока «Спартака» Квинси Промеса.

«Квинси сказал мне, что у него четверо детей уже есть, но он хочет ребёнка от меня. Я узнала, что беременна через четыре месяца после того, как мы решили, что хотим ребёнка. О свадьбе мы никогда не разговаривали, у меня до сих пор нет цели выйти замуж. А потом Квинси арестовали во время сборов в Дубае за контрабанду запрещённых веществ.
Он вышел из тюрьмы в ОАЭ за неделю до рождения нашей дочери. Я очень радовалась этому, он поддерживал меня на родах онлайн. Поблагодарил меня за рождение ребёнка… Дочке дал имя он, её зовут Кейси-Мэй Промес», — сказала Кулешова в интервью шоу «Алёна, блин!»

Напомним, Квинси Промес выступал за московский «Спартак» с 2014 по 2018 годы, а затем вновь вернулся в клуб в 2021 году. В феврале 2024 года приговорён к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. В марте 2024 года был задержан в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Сейчас полузащитник выступает за дубайский «Юнайтед».

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