Пименов: Головин уже легенда «Монако», но не удивлюсь, если заканчивать вернётся в ЦСКА

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо», «Метца» и сборной России, двукратный чемпион и обладатель Кубка России Руслан Пименов высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

— Головин — тот, на кого молодёжи нужно смотреть и учиться выстраивать карьеру. Из Калтана человек добрался до Монако за счёт труда и способностей. Также сошлись звёзды — это тоже немаловажно.

— Головину стоит переходить в более статусный клуб? Или остаться и стать легендой «Монако»?

— Он и так уже легенда — взял 10-й номер и продлил контракт на пять лет. К нему там относятся с большим уважением. Он лидер команды. Головин перерос подающего надежды и стал полноправно ценным игроком. Не удивлюсь, если в конце карьеры вернётся заканчивать в ЦСКА, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Александр Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, когда он перешёл в клуб французской Лиги 1 из московского ЦСКА. Всего за монегасков российский футболист сыграл 210 матчей во всех турнирах, отметившись в них 31 голом и 39 результативными передачами. Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029 года.

Полностью интервью с Русланом Пименовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.