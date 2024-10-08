Пименов: Сафонову не надо смотреть на ошибки Доннаруммы — нужно не допускать своих

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо», «Метца» и сборной России, двукратный чемпион и обладатель Кубка России Руслан Пименов высказался о трансфере Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Удивил трансфер Сафонова в «ПСЖ»?

— В нынешней ситуации — да. Потому что это сумасшедшая реклама РПЛ. Для России мегакруто, что такой трансфер произошёл, ведь «ПСЖ» — главный клуб Франции. Нужно поаплодировать «Краснодару» и Галицкому за то, что не стал удерживать Сафонова, а также тем, кто эту сделку устроил.

Мне понятно, почему выбор пал на него. Он был, грубо говоря, шестым или седьмым в списке. Например, ты играешь в «Ювентусе» или «Милане» и тебя зовут в «ПСЖ». Смотришь на конкурента — Доннарумма. Ты не пойдёшь вторым вратарём в «ПСЖ», играя в своём топ-клубе. Выбор пал на Матвея. За небольшие для себя деньги они взяли вратаря, который будет конкурировать с Доннаруммой. Тем более Доннарумма «привёз» два мяча в игре с «Арсеналом». Но Сафонову не надо смотреть на ошибки конкурента, ему надо не допускать своих. Матвей получит шанс. У «ПСЖ» много матчей, поэтому будет играть. Но конкуренцию никто не отменял, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что в текущем сезоне Матвей Сафонов провёл уже три официальных матча в составе «ПСЖ» (с «Жироной» (1:0), «Реймсом» (1:1), «Ренном» (3:1)). Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 20 млн.