Леонардо Бонуччи рассказал подробности скандального трансфера из «Ювентуса» в «Милан»

Бывший итальянский защитник Леонардо Бонуччи рассказал о своём трансфере из «Ювентуса» в «Милан» в 2017 году.

«Очевидно, что в 2016 году этого не произошло бы по одной причине: «Ювентус» никогда не продал бы меня, и в то время у меня всё было хорошо в клубе.

В 2017 году Монтелла (главный тренер «Милана», – Прим. «Чемпионата») и Мирабелли (спортивный директор «Милана», – Прим. «Чемпионата») позвонили мне и сказали: «Ты должен приехать к нам, ты станешь капитаном команды».

Я не хотел уезжать за пределы Италии. В те дни, когда я уже дал принципиальное согласие «Милану», мне звонили и из «ПСЖ», и из «Манчестер Сити», но я уже дал слово. Делали ли эти клубы мне предложение? Да», – приводит слова защитника Sky Sports.

Напомним, большую часть карьеры Бонуччи провёл в «Ювентусе», переход в «Милан» в 2017 году вызвал бурю агрессис в его адрес со стороны фанатов. Последним клубом Бонуччи был турецкий «Фенербахче». Он завершил карьеру в конце прошлого сезона.

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