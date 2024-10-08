В сборной Испании обратились к Карвахалю, который пропустит год из-за тяжёлой травмы

Пресс-служба сборной Испании опубликовала пост, в котором поддержала защитника Даниэля Карвахаля, получившего недавно травму, из-за которой футболист выбыл на год.

«Единственная битва, которая проиграна, — это та, в которой не было сражения. Ты показал нам, что у тебя есть душа бойца! Удачи, Дани! Ты вернёшься сильнее, чем когда-либо!

Мы только начали сборы и уже очень скучаем по тебе, Дани! Сборная Испании является твоим домом. Ты знаешь, как мы тебя поддерживаем! Мы ждём тебя с распростёртыми объятиями, Дани! Выздоравливай скорее и возвращайся домой, возвращайся к нам в национальную команду», — написала пресс-служба сборной Испании в соцсетях.

Напомним, в концовке матча с «Вильярреалом» Карвахаль рухнул на газон и сразу закричал от боли после столкновения с вингером гостей Йереми Пино. Испанец не смог покинуть поле самостоятельно. Также ранее стало известно, что «Реал» продлил контракт с игроком до 2026 года.