Бонуччи назвал самого сложного игрока, против которого выступал. Это не Месси и не Роналду

Бывший защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи назвал футболиста, против которого ему было труднее всего играть.

«Месси, Роналду? Нет, Сапата. Это был кошмар. Когда он был в «Аталанте» и мне приходилось играть против него, это были бессонные ночи.

Мне удалось играть против многих чемпионов: Дрогба, Роналду, Месси, Торрес… Это было очень приятно», – приводит слова защитника Sky Sports.

Напомним, большую часть карьеры Бонуччи провёл в «Ювентусе». Последним клубом Бонуччи был турецкий «Фенербахче». Он завершил карьеру в конце прошлого сезона.

Дуван Сапата сейчас выступает за итальянский «Торино». Нападающему 33 года.

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