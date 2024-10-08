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Стало известно, как «Реал» решит проблему с травмой Карвахаля и его заменой

Стало известно, как «Реал» решит проблему с травмой Карвахаля и его заменой
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Мадридский «Реал» не ищет замену своему правому защитнику Даниэлю Карвахалю, получившему травму крестообразной связки колена, сообщает Defensa Central. Напомним, что испанец может пропустить ориентировочно до 12 месяцев.

По информации источника, мадридский клуб в связи с травмой Карвахаля не намерен зимой выходить на трансферный рынок с целью подписания правого защитника – «Реал» полностью доверяет Лукасу Васкесу.

В концовке матча «Реала» с «Вильярреалом» (2:0) Дани рухнул на газон и сильно закричал от боли после столкновения с вингером гостей Йереми Пино. Испанец не смог покинуть поле самостоятельно. Позже стало известно, что Карвахаль серьёзно повредил колено, а его восстановление может занять целый год из-за сложности повреждения.

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