Экс-возлюбленная Промеса рассказала о подарках от футболиста

Бывшая участница проекта «Дом-2», блогер Мэри Кулешова рассказала, какие подарки ей дарил экс-игрок «Спартака» Квинси Промес.

«Квинси должен был подарить нам с дочкой большую квартиру в центре Москвы, но его задержали в аэропорту, он не смог прилететь на сделку. Он дарил мне очень дорогие подарки, часть из которых я уже продала.

Он мне дарил Porsche Cayenne, дорогие часы, сумки, украшения, их я продала, ведь жить с дочкой мне на что-то надо. Но сумки Birkin, Hermes ещё со мной, Слава богу. Ещё остались пока браслеты Bvlgari, шикарные бриллиантовые», — сказала Кулешова в интервью шоу «Алёна, блин!»

Напомним, Квинси Промес выступал за московский «Спартак» с 2014 по 2018 годы, а затем вновь вернулся в клуб в 2021 году. В феврале 2024 года приговорён к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. В марте 2024 года был задержан в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Сейчас полузащитник выступает за дубайский «Юнайтед».