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Провал Лички, слёзы Осинькина, головоломка Станковича. ПЛН #82

Провал Лички, слёзы Осинькина, головоломка Станковича. ПЛН #82
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«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

Как объяснить разгромную победу «Спартака»? Что будет с «Зенитом»? Почему Личка и «Динамо» провалили дерби с ЦСКА? Какие у «Краснодара» и «Локомотива» шансы на чемпионство? Всё это и многое другое — в новом выпуске.

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Таймкоды:

0:00 — Всем привет!
1:18 — «Спартак», ты ли это?
13:15 — Ерохин — русский Томас Мюллер
17:24 — Неожиданный врыв в подкаст
20:42 — Разница между «Локомотивом» и «Краснодаром»
23:11 — Грустная история Зелимхана Бакаева
24:41 — Что будет с «Зенитом»
28:50 — «Крылья», Осинькин, Игнашевич. Большая речь Андрея про инсайды
38:51 — «Локо» удивляет
41:12 — Удивительная победа ЦСКА и большая проблема Лички
54:55 — Слишкович снова в РПЛ

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