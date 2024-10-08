Двукратный чемпион России Руслан Пименов объяснил, почему не хочет быть тренером

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов рассказал о своём нежелании быть тренером.

«Уже нет желания ни на поле быть, ни тренировать. Иначе пошёл бы учиться в академию РФС. Не хочется сидеть на сборах. Я больше половины жизни провёл на сборах, готовясь к играм. Тренерская стезя такая, что снова будешь без конца ездить с командой. Здесь должно всё совпасть: и интерес, и желание, и любовь к профессии», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Пименов большую часть карьеры провёл в московском «Локомотиве», также он выступал за французский «Метц», московское и минское «Динамо» и Аланию».

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