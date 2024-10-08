Пименов: я приверженец советской тренерской школы — не просто так её переняли иностранцы

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов высказался о советской тренерской школе.

— Вы говорили, что на тренировках Сёмина было невероятно много бега. С поля выползали?

— Такое было после каждой тренировки и у Сёмина, и у Газзаева. У них ты работаешь на максимальных возможностях. Это и было залогом нашего успеха. С Юрием Палычем — чемпионство, Кубок России и Суперкубок, хорошая игра в Лиге чемпионов. А Газзаев выиграл еврокубок. Такие же нагрузки в своё время давал Морозов в «Зените» — появились Аршавин, Кержаков, Денисов. Это старая советская школа, но она даёт результат. Я приверженец именно той стратегии. Не просто так её потом переняли иностранцы, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Пименов закончил профессиональную карьеру в 2010 году.

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