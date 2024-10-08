Marca сообщила подробности возможного трансфера Трента Александер-Арнольда в «Реал»

Мадридский «Реал» ожидает зимнее трансферное окно, чтобы связаться с крайним защитником «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом, сообщает Marca.

По информации источника, в случае с Трентом «Реал» намерен придерживаться той же стратегии, что и с Альфонсо Дэвисом из «Баварии», а именно дождаться января, чтобы начать переговоры с игроком, не нарушая никаких правил, и сделать предложение.

Источник также сообщает, что сам Александер-Арнольд не желает принимать решение о возможном продлении контракта с «Ливерпулем» до нового года. Роль в этом вопросе могут сыграть результаты команды под руководством Арне Слота в ближайшее время.

Ранее основной правый защитник «Реала» Дани Карвахаль получил серьёзную травму и может пропустить до года.

В текущем сезоне 26-летний Трент провёл семь матчей за «Ливерпуль» в АПЛ и отметился одним ассистом.

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