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Дидье Дешам сделал заявление по ситуации с игрой Мбаппе за «Реал» после сообщения о травме

Дидье Дешам сделал заявление по ситуации с игрой Мбаппе за «Реал» после сообщения о травме
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на ситуацию с игрой нападающего Килиана Мбаппе в последнем матче за «Реал» после его невызова в сборную на фоне якобы полученной им травмы.

«Интересы клубов и интересы сборных обязательно расходятся, нельзя также забывать, что работодателем является клуб, а федерация не является работодателем игрока», — приводит слова тренера Marca.

Ранее источники сообщали, что Дешам был в недоумении после того, как Мбаппе вышел на поле в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0). Сообщалось, что тренер не вызвал его в сборную Франции на октябрьские матчи, чтобы дать футболисту возможность восстановиться после травмы. Однако позже он удивился появлению форварда в составе «Реала», поскольку если Мбаппе играет за клуб, то мог бы поехать и в национальную команду.

Два ближайших матча Лиги наций сборная Франции проведёт в гостях. 10 октября команда сыграет с Израилем, а 14 октября — с Бельгией.

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