Худший старт века для «МЮ», Якуб Врана вернётся в «Вашингтон». Главное к утру

Игроки «Манчестер Юнайтед» показали худшее начало чемпионата с сезона-1989/1990, набрав всего семь очков, «Вашингтон Кэпиталз» подпишет полноценный контракт с чешским нападающим Якубом Враной, находившимся на просмотре, хоккейный СКА обыграл «Локомотив» (4:3) в матче КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня