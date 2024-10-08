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8 октября главные новости спорта, футбол, хоккей, нхл, кхл

Худший старт века для «МЮ», Якуб Врана вернётся в «Вашингтон». Главное к утру
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Игроки «Манчестер Юнайтед» показали худшее начало чемпионата с сезона-1989/1990, набрав всего семь очков, «Вашингтон Кэпиталз» подпишет полноценный контракт с чешским нападающим Якубом Враной, находившимся на просмотре, хоккейный СКА обыграл «Локомотив» (4:3) в матче КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Манчестер Юнайтед» показал худший за 35 лет результат на старте АПЛ.
  2. «Вашингтон Кэпиталз» подпишет полноценный контракт с Якубом Враной.
  3. СКА вырвал победу в овертайме, прервав успешную серию «Локомотива».
  4. Marca сообщила подробности возможного трансфера Трента Александер-Арнольда в «Реал».
  5. «Колорадо» отправил российского нападающего в АХЛ.
  6. Дидье Дешам сделал заявление по ситуации с игрой Мбаппе за «Реал» после сообщения о травме.
  7. Месси отреагировал на решение Иньесты завершить карьеру.
  8. «Бавария» выступила с заявлением о состоянии здоровья Гарри Кейна.
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