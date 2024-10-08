Худший старт века для «МЮ», Якуб Врана вернётся в «Вашингтон». Главное к утру
Игроки «Манчестер Юнайтед» показали худшее начало чемпионата с сезона-1989/1990, набрав всего семь очков, «Вашингтон Кэпиталз» подпишет полноценный контракт с чешским нападающим Якубом Враной, находившимся на просмотре, хоккейный СКА обыграл «Локомотив» (4:3) в матче КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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