Лионель Месси и Луис Суарес вошли в число номинантов на звание лучшего игрока сезона в МЛС

Известные нападающие «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес являются главными претендентами на звание лучшего игрока МЛС после того, как лига в понедельник опубликовала полный список из 34 номинантов. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в него также входят Лучо Акоста из «Цинциннати», Кучо Эрнандес из «Коламбус Крю» и Рики Пуч из «Лос-Анджелес Гэлакси». Голосование началось в понедельник и продлится до 21 октября. Месси получил свою вторую номинацию на эту награду с момента перехода в лигу 15 июля 2023 года.

Напомним, Месси считается главным претендентом после того, как в этом году забил 17 голов и отдал 15 результативных передач, несмотря на то что в этом сезоне сыграл всего в 18 матчах чемпионата. Суарес, в свою очередь, забил 18 голов и отдал семь результативных передач в 26 матчах в своём первом сезоне в МЛС.