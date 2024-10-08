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МЛС побила рекорд по посещаемости матчей регулярного сезона

МЛС побила рекорд по посещаемости матчей регулярного сезона
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Матчи футбольной лиги МЛС собрали более 11 млн болельщиков и побили рекорд по посещаемости регулярного сезона. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, несмотря на то что ещё осталось 16 матчей регулярного сезона, лига уже преодолела отметку в 10 900 804 зрителя, установленную в прошлом сезоне. Ключевыми факторами роста руководство МЛС считает недавнее появление в чемпионате такой суперзвезды, как Лионель Месси из «Интер Майами», а также создание «более уникальных и удобных абонементов для болельщиков».

Напомним, рекорд лиги по количеству зрителей на матче был установлен 13 апреля на стадионе «Эрроухед». Тогда собралось 72 610 зрителей, чтобы посмотреть, как «Интер Майами» сыграет со «Спортинг Канзас Сити».

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