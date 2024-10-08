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Полузащитник «Атлетика» Сансет получил травму и не сыграет в матче с «Эспаньолом»

Полузащитник «Атлетика» Сансет получил травму и не сыграет в матче с «Эспаньолом»
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Полузащитник «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Ойан Сансет получил травму в матче 9-го тура испанской Примеры с «Жироной». Напомним, встреча завершилась проигрышем баскской команды со счётом 1:2.

Испания — Примера . 9-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
2 : 1
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Асприлья – 39'     1:1 Сансет – 41'     2:1 Стуани – 90+9'    
Удаления: нет / Паредес – 90+8'

«Игрока Ойана Сансета пришлось заменить на 42-й минуте матча, проходившего на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи», из-за травмы двуглавой мышцы бедра левой ноги. Дальнейшее развитие событий пока неизвестно», — написала пресс-служба клуба в своих соцсетях.

По информации издания Marca, восстановление игрока займёт более 10 дней, поэтому в матче с «Эспаньолом» Сансет, скорее всего, не сыграет

Напомним, на 41-й минуте матча Ойан Сансет забил гол в ворота «Жироны». «Атлетик» набрал девять очков за 14 игр и занимает шестое место в турнирной таблице.

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