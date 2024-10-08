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Защитник «Крыльев» Костанца: не думаю, что внутри команды есть давление

Защитник «Крыльев» Костанца: не думаю, что внутри команды есть давление
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Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца отреагировал на новости о возможной отставке главного тренера команды Игоря Осинькина.

«Не думаю, что внутри команды есть давление, это больше в медиа. Я видел новости, но только в прессе. Это футбол. Всегда есть слухи. Когда результаты не такие, какие бы мы хотели, слухи будут. Но не думаю, что мы плохо играем. С «Локомотивом» мы создали много моментов, но не забили. Если бы выиграли, мы бы не говорили об этих слухах», — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, игра между «Локомотивом» и «Крыльями» завершилась со счётом 1:0. Команды встретились на поле в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги. Сейчас «Крылья Советов» располагаются на 10-м месте турнирной таблицы с 11 очками.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Сулейманов – 75'    
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