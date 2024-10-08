Защитник «Крыльев» Костанца: не думаю, что внутри команды есть давление

Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца отреагировал на новости о возможной отставке главного тренера команды Игоря Осинькина.

«Не думаю, что внутри команды есть давление, это больше в медиа. Я видел новости, но только в прессе. Это футбол. Всегда есть слухи. Когда результаты не такие, какие бы мы хотели, слухи будут. Но не думаю, что мы плохо играем. С «Локомотивом» мы создали много моментов, но не забили. Если бы выиграли, мы бы не говорили об этих слухах», — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, игра между «Локомотивом» и «Крыльями» завершилась со счётом 1:0. Команды встретились на поле в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги. Сейчас «Крылья Советов» располагаются на 10-м месте турнирной таблицы с 11 очками.