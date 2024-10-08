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Рандаль Коло Муани может покинуть «ПСЖ» уже этой зимой

Рандаль Коло Муани может покинуть «ПСЖ» уже этой зимой
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25-летний центральный нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани может покинуть команду. Вопрос о его возможном уходе может встать уже в это зимнее трансферное окно. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, у француза сейчас сложный период в клубе, поскольку он не вписывается в игровой план Луиса Энрике. Также подчёркивается, что, по мнению руководства, у француза недостаточный уровень техники.

Напомним, Рандаль Коло Муани выступает за «ПСЖ» с сентября 2023 года. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2028 года. По информации портала Тransfermarkt, стоимость игрока составляет € 40 млн. В этом сезоне нападающий уже сыграл девять матчей и забил два гола.

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