Пименов: если бы я разорвал контракт с «Локомотивом», пришлось бы платить € 15 млн

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился воспоминаниями о выступлениях за французский «Метц» на правах аренды.

«Я очень хотел остаться во Франции. Более того, у нас совпали желания с президентом клуба — он прилетал в Москву, хотел выкупить меня. Опять не получилось договориться. Если бы я разрывал контракт сам, пришлось бы платить € 12 млн или € 15 млн, точно не помню.

Потом снова поехал в аренду в «Метц». Но там была совсем другая история — было уже грустно. Пришёл другой, непонятный тренер. Наверное, так нехорошо говорить о нём, но он не управлял командой, было много народу. В итоге команда вылетела. Всё к этому шло. Был слабенький тренировочный процесс. Единственный раз, когда мне не повезло с тренером», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.