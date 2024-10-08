Писарев: не знаю, чего ждать от «Динамо» в этом сезоне

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался об игре московского «Динамо» в нынешнем сезоне.

«Динамо» не вышло на первый тайм, ЦСКА мог выигрывать со счётом 5:0. Я не увидел спринтерских способностей у Гуарирапы. Как это часто и бывает, после перерыва «Динамо» забивает мяч и возвращается в игру. Я не могу понять, что за удар у Бителло, он существует? Я не понимаю решения Лички. «Динамо» не контролирует ход матчей, даже тех, в которых оно должно выигрывать. Даже при 2:0 вообще нет уверенности, что они выиграют, всё может поменяться. Не знаю, что от них ожидать в этом сезоне», — заявил Писарев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 6 октября состоялся матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1. На 17-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 55-й минуте ответный мяч «Динамо» забил полузащитник Хорхе Карраскаль. На 89-й минуте форвард Тамерлан Мусаев принёс победу армейцам. «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 27 очков за 11 игр.