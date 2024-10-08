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Игрок «Милана» Рейндерс назвал цель команды на сезон

Игрок «Милана» Рейндерс назвал цель команды на сезон
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Полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс высказался о важности завоевания трофеев для «россонери», а также рассказал о целях команды на нынешний сезон.

«Давление здесь всегда велико, и мы должны выигрывать трофеи. Главное, чего можно добиться в таком клубе, как «Милан», — это выиграть трофеи. Это то, что мы все знаем, и то, за что нам придётся бороться.

Какова цель на сезон? Выиграть скудетто, но не только это. Мы хотим выиграть как можно больше трофеев. Мы не слишком удачно начали сезон, но я верю в нашу команду и в то, что мы сможем добиться больших успехов», — приводит слова Рейндерса Milan News.

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