Экс-игрок «Спартака» Понсе, Луис Суарес и Льорис номинированы на звание новичка года в МЛС

Пресс-служба МЛС на своём официальном сайте опубликовала полный список из 31 номинанта на звание новичка года. Отмечается, что попасть в номинацию могли только футболисты, дебютировавшие в лиге в 2024 году. Также в активе номинантов должно быть не менее 500 сыгранных минут в регулярном чемпионате.

В список номинантов вошли такие игроки, как Луис Суарес («Интер Майами»), Уго Льорис («Лос-Анжелес»), Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллз»), а также экс-форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе («Хьюстон Динамо»).

Голосование за номинантов началось в понедельник, 7 октября, и продлится до 21 октября.