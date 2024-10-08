Российский экс-футболист Руслан Пименов рассказал, как относится к сравнениям с актёром Леонардо Ди Каприо.

— Вас забавляют или злят постоянные сравнения с Ди Каприо?

— Забавляют. Как это может злить? Ди Каприо не самый некрасивый человек в мире, даже вроде как звезда (смеётся). Кто-то видит сходства — ради бога. Но я абсолютно их не вижу.

— За рубежом вас не принимали за Ди Каприо?

— Нет. Только кассир супермаркета в Америке говорил, что похож (смеётся). Один раз такое было, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.