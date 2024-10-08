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Владимир Гранат: ЦСКА под руководством Николича радует, команда только прибавляет

Владимир Гранат: ЦСКА под руководством Николича радует, команда только прибавляет
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Бывший центральный защитник сборной России Владимир Гранат высказался о работе главного тренера московского ЦСКА Марко Николича.

«ЦСКА под руководством Николича радует. Виден рисунок команды, которая от матча к матчу только прибавляет. Можно сказать, что ЦСКА – один из претендентов на чемпионство в этом сезоне. Надеюсь, что в нынешнем сезоне будет больше претендентов на чемпионство, чем в прошлом году», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, о назначении Николича на пост главного тренера команды ЦСКА официально объявил 6 июня 2024 года. Ранее должность главного тренера армейцев занимал Владимир Федотов. ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 20 очков по итогам 11 туров.

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