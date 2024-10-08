Игрок «Спартака» Чернов: мне не нравится некорректное отношение со стороны журналистов

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос о том, что его выводит из себя. По словам футболиста, ему, помимо прочего, неприятно читать ложь о себе.

— Выглядишь очень спокойным парнем. А что тебя выводит из себя?

— Не нравится некорректное отношение со стороны журналистов, например, читать о себе ложь. На поле могу отреагировать на судейские решения. Так за полем в целом ничего такого не было. Немного на Костю Тюкавина обиделся. Чуть-чуть некрасиво было по отношению к Денисову, — приводит слова Чернова РБК.

Чернову 28 лет. Он является воспитанником академии ЦСКА. С 2019 по 2021 год защитник выступал за самарские «Крылья Советов». С 2021 играет за «Спартак». В нынешнем сезоне Чернов провёл четыре матча в рамках Российской Премьер-Лиги и ещё две встречи в Кубке страны. Действующий контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до декабря 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Никиты Чернова в € 2 млн. Отметим, что красно-белые по состоянию на сегодняшний день занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 19 очков по результатам 11 игр. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Краснодаром».