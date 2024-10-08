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Наумов: Личке нужно что-то менять в игре «Динамо», иначе над ним сгустятся тучи

Наумов: Личке нужно что-то менять в игре «Динамо», иначе над ним сгустятся тучи
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о главном тренере московского «Динамо» Марцеле Личке. Бело-голубые по состоянию на сегодняшний день занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

«Личке нужно менять схему, потому что это был не единственный матч, где у «Динамо» возникали проблемы. Личке нужно думать, иначе над ним сгустятся тучи. Вроде начинали хорошо, но так бывает. Возможно, что ошибка в подготовке, в составе или тактике. У «Динамо» что-то разладилось, и это видно невооружённым глазом. Но также разладилось у «Зенита», который мучился с «Оренбургом». Сейчас будет перерыв и Личка постарается привести команду в чувство», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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