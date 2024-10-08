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Руслан Пименов: даже «Реалу» было тяжело со «Спартаком» Романцева

Руслан Пименов: даже «Реалу» было тяжело со «Спартаком» Романцева
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Российский экс-футболист Руслан Пименов высказался об игре под руководством Олега Романцева в составе сборной России. Они пересекались в национальной команде в 2002 году.

«У Романцева мне очень понравился тренировочный процесс. Он отличался от программ Газзаева и Сёмина. Там были квадраты, но с очень жёсткими требованиями. Акцент делался на максимальную отдачу. Это было в диковинку, поэтому сильно бросилось в глаза.

Но после этого я не удивлён, почему «Спартак» был в таком порядке. Там люди друг друга понимали с полуслова. Я всё увидел воочию. Представляю, как было тяжело играть против того «Спартака» даже «Реалу», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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