Мюллер — о ничьей с «Айнтрахтом»: если «Бавария» сыграет с ними 15 раз, то выиграет 13
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал ничью в матче 6-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом». Встреча завершилась со счётом 3:3.
Германия — Бундеслига . 6-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
3 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Джэ – 15' 1:1 Мармуш – 22' 2:1 Экитике – 35' 2:2 Юпамекано – 38' 2:3 Олисе – 53' 3:3 Мармуш – 90+4'
«Айнтрахт» мог забить максимум четыре мяча, из которых они забили три, потому что у команды есть класс. И всё же, с моей точки зрения, мы должны были выиграть эту игру. Если мы сыграем с ними 15 раз, то выиграем 13 матчей.
Я вернулся на поле впервые за долгое время, и мне было интересно наблюдать за тем, как мы прижимали соперника и создавали голевые моменты. Не стоит забывать и о том, что у «Айнтрахта» в этой игре было выдающееся выступление вратаря», — приводит слова Мюллера пресс-служба клуба на официальном сайте.
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