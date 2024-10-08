Мюллер — о ничьей с «Айнтрахтом»: если «Бавария» сыграет с ними 15 раз, то выиграет 13

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал ничью в матче 6-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом». Встреча завершилась со счётом 3:3.

«Айнтрахт» мог забить максимум четыре мяча, из которых они забили три, потому что у команды есть класс. И всё же, с моей точки зрения, мы должны были выиграть эту игру. Если мы сыграем с ними 15 раз, то выиграем 13 матчей.

Я вернулся на поле впервые за долгое время, и мне было интересно наблюдать за тем, как мы прижимали соперника и создавали голевые моменты. Не стоит забывать и о том, что у «Айнтрахта» в этой игре было выдающееся выступление вратаря», — приводит слова Мюллера пресс-служба клуба на официальном сайте.