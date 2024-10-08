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«Амбиции? Он просто ждал нового шанса». Корнеев — о Слишковиче в «Оренбурге»

«Амбиции? Он просто ждал нового шанса». Корнеев — о Слишковиче в «Оренбурге»
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Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался по поводу назначения боснийского специалиста Владимира Слишковича на пост главного тренера «Оренбурга».

«Его не оставили главным тренером в «Спартаке». В клубе проанализировали его работу, что он может сделать вдолгую. И его не оставляют. Тут, видимо, что‑то происходит. Какая‑то история точно была. Амбиции? Какие амбиции? Он просто теперь ждал нового шанса. Из последних назначений в «Оренбурге» только при Личке мы видели какую‑то структуру и рисунок игры», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии, который проработал в клубе с 2023 года. Владимир Слишкович был назначен на должность главного тренера «Оренбурга» накануне, 6 октября. Босниец известен по своей работе в московском «Спартаке». Слишкович был частью тренерского штаба Гильермо Абаскаля, а после ухода испанца исполнял обязанности главного тренера красно-белых. «Оренбург» по состоянию на сегодняшний день занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков в 11 матчах.

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