«Разница была очевидна». Игрок «Баварии» Гнабри высказался о ничьей с «Айнтрахтом»

Вингер «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал ничью в матче 6-го тура Бундеслиги с франкфуртским «Айнтрахтом». Встреча завершилась со счётом 3:3.

«У «Айнтрахта» было не так много моментов, но они реализовали свои шансы. Мы держали игру под контролем. Конечно, 3:3 — это очень, очень горько для нас после такой хорошей игры. Я думаю, мы играли очень хорошо, всё контролировали, много атаковали. В конце концов, мы должны были вернуться домой с победой. Таков футбол. Но у Франкфурта тоже есть хорошие атакующие игроки. Это горько для нас, но мы можем двигаться дальше. Разница была очевидна. Я думаю, что когда мы так много атакуем, так много доминируем в игре, так много владеем мячом — это изнурительно для соперника», — приводит слова Гнабри пресс-служба клуба на официальном сайте.