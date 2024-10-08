«Разница была очевидна». Игрок «Баварии» Гнабри высказался о ничьей с «Айнтрахтом»

Вингер «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал ничью в матче 6-го тура Бундеслиги с франкфуртским «Айнтрахтом». Встреча завершилась со счётом 3:3.
«У «Айнтрахта» было не так много моментов, но они реализовали свои шансы. Мы держали игру под контролем. Конечно, 3:3 — это очень, очень горько для нас после такой хорошей игры. Я думаю, мы играли очень хорошо, всё контролировали, много атаковали. В конце концов, мы должны были вернуться домой с победой. Таков футбол. Но у Франкфурта тоже есть хорошие атакующие игроки. Это горько для нас, но мы можем двигаться дальше. Разница была очевидна. Я думаю, что когда мы так много атакуем, так много доминируем в игре, так много владеем мячом — это изнурительно для соперника», — приводит слова Гнабри пресс-служба клуба на официальном сайте.
- 8 октября 2024
-
10:50
-
10:46
-
10:30
-
10:21
-
10:20
-
10:20
-
10:19
-
10:00
-
09:59
-
09:55
-
09:50
-
09:37
-
09:30
-
09:26
-
09:26
-
09:26
-
08:45
-
08:34
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:56
-
07:32
-
07:30
-
07:30
-
07:18
-
06:51
-
06:23
-
06:03
-
05:48
-
05:46
-
05:39
-
05:19
-
04:54
-
04:35