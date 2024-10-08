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«Разница была очевидна». Игрок «Баварии» Гнабри высказался о ничьей с «Айнтрахтом»

«Разница была очевидна». Игрок «Баварии» Гнабри высказался о ничьей с «Айнтрахтом»
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Вингер «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал ничью в матче 6-го тура Бундеслиги с франкфуртским «Айнтрахтом». Встреча завершилась со счётом 3:3.

Германия — Бундеслига . 6-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
3 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Джэ – 15'     1:1 Мармуш – 22'     2:1 Экитике – 35'     2:2 Юпамекано – 38'     2:3 Олисе – 53'     3:3 Мармуш – 90+4'    

«У «Айнтрахта» было не так много моментов, но они реализовали свои шансы. Мы держали игру под контролем. Конечно, 3:3 — это очень, очень горько для нас после такой хорошей игры. Я думаю, мы играли очень хорошо, всё контролировали, много атаковали. В конце концов, мы должны были вернуться домой с победой. Таков футбол. Но у Франкфурта тоже есть хорошие атакующие игроки. Это горько для нас, но мы можем двигаться дальше. Разница была очевидна. Я думаю, что когда мы так много атакуем, так много доминируем в игре, так много владеем мячом — это изнурительно для соперника», — приводит слова Гнабри пресс-служба клуба на официальном сайте.

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