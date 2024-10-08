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Игрок «Крыльев Советов» Дмитриев объяснил безголевую серию Ивана Сергеева

Игрок «Крыльев Советов» Дмитриев объяснил безголевую серию Ивана Сергеева
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Полузащитник «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев высказался о безголевой серии нападающего самарцев Ивана Сергеева, вернувшегося в клуб в минувшее трансферное окно.

«Не знаю, почему у Сергеева не получается забить. Пока просто не везёт. Не может не только он, а в целом команда. Думаю, ему не нужна адаптация в клубе, тут остались те, с кем он играл, тренерский штаб. Надеюсь, в следующем матче всё будет хорошо», — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

5 сентября «Крыльев Советов» объявили о возвращении в клуб 29-летнего нападающего Ивана Сергеева. Ранее форвард выступал за волжан с августа 2020 года по январь 2022 года, период с января 2022 года по сентябрь 2024 года Сергеев провёл в «Зените». В текущем сезоне футболист сыграл 10 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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