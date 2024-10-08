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Холанд поблагодарил «Манчестер Сити» и болельщиков «горожан» за поддержку

Холанд поблагодарил «Манчестер Сити» и болельщиков «горожан» за поддержку
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Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поблагодарил клуб и болельщиков «горожан» за поддержку, опубликовав пост в социальной сети X (ранее Twitter).

«Привет, ребят. Просто хочу поблагодарить клуб, болельщиков и всех людей за поддержку в течение последних нескольких недель. Смотрим вперёд и сосредоточимся на том, что будет дальше», — написал форвард.

Напомним, ранее появилась информация, что Холанд является приоритетной трансферной целью «Барселоны» на лето 2025 года. В нынешнем сезоне Эрлинг принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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