Николай Наумов считает, что Игнашевич не способен исправить ситуацию в «Крыльях»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на слухи о возможном назначении Сергея Игнашевича на пост главного тренера «Крыльев Советов».

«Лучшее — враг хорошего. Осинькин уже несколько раз доказал, что он неплохой тренер. Да, команда попала в тяжёлую ситуацию. Такое, к сожалению, случается. Но матч с «Локомотивом» показал, что «Крылья» выглядят прилично и могут бороться за пятёрку даже с этим составом. Немножко сдал Гарре, и Бейл получил травму. Но команда на ходу, и «Локомотиву» повезло, когда Монтес выбил мяч в конце матча.

Если «Крылья» сделают тренерскую перестановку, то поторопятся. Есть ли гарантия, что Игнашевич с маленьким опытом будет лучше Осинькина? Нет, конечно. Осинькин знает команду и молодёжь. Если есть какой-то вариант с более сильным тренером, то тогда это пойму. Но такого варианта у «Крыльев» нет, кроме Игнашевича. Но это не лучший вариант для самарцев, он не способен что-то исправить в «Крыльях», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.