Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Тюкавина рассказал о самочувствии Константина

Агент Тюкавина рассказал о самочувствии Константина
Комментарии

Футбольный агент Алексей Сафонов, являющийся представителем нападающего «Динамо» Москва Константина Тюкавина, рассказал о самочувствии российского форварда.

«У Кости ОРВИ — насморк и слабость. Если бы остался в сборной, заразил бы кого-то, он же там не один. Но ничего серьёзного у Кости нет. Надеюсь, что сильнее не заболеет и после паузы будет готов», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее стало известно, что Тюкавин пропустит учебно-тренировочный сбор национальной команды России по медицинским причинам. Отмечалось, что нападающий «Динамо» простыл.

Материалы по теме
Пять игроков не примут участия в сборе национальной команды России по медицинским причинам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android