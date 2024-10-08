Агент Тюкавина рассказал о самочувствии Константина

Футбольный агент Алексей Сафонов, являющийся представителем нападающего «Динамо» Москва Константина Тюкавина, рассказал о самочувствии российского форварда.

«У Кости ОРВИ — насморк и слабость. Если бы остался в сборной, заразил бы кого-то, он же там не один. Но ничего серьёзного у Кости нет. Надеюсь, что сильнее не заболеет и после паузы будет готов», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее стало известно, что Тюкавин пропустит учебно-тренировочный сбор национальной команды России по медицинским причинам. Отмечалось, что нападающий «Динамо» простыл.