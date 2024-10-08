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Пименов: восхищения решение Кузяева уехать в «Гавр» не вызывает, но есть уважение

Пименов: восхищения решение Кузяева уехать в «Гавр» не вызывает, но есть уважение
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Российский экс-футболист Руслан Пименов оценил переход полузащитника сборной России Далера Кузяева во французский «Гавр». Ранее игрок защищал цвета «Зенита».

«Особого восхищения решение Кузяева уехать в «Гавр» не вызывает. Но есть уважение — выиграв всё в России, он принял решение поиграть в европейском чемпионате. Да, за меньшие деньги, но Кузяев уже заработал и поиграл в больших турнирах. Поэтому он хочет познать новый чемпионат. Решил попробовать что-то новое и не стал довольствоваться тем, что есть. Можно уважать его выбор», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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