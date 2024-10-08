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Защитник «Спартака» Чернов рассказал, как изменилась игра команды при Станковиче

Защитник «Спартака» Чернов рассказал, как изменилась игра команды при Станковиче
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, как изменилась игра красно-белых под руководством главного тренера Деяна Станковича. Напомним, о назначении сербского специалиста «Спартак» объявил весной этого года.

«Наша игра изменилась, стали более агрессивно играть каждый с каждым по всему полю. Независимо, где твой оппонент находится, ты в любом случае должен был действовать, играть с ним резко. Но потом полегче стало тоже, корректировки внесли. Поэтому перед травмой всё максимально комфортно было», — приводит слова Чернова РБК.

Чернову 28 лет. Он является воспитанником академии ЦСКА. С 2019 по 2021 год защитник выступал за самарские «Крылья Советов». С 2021 играет за «Спартак». В нынешнем сезоне Чернов провёл четыре матча в рамках Российской Премьер-Лиги и ещё две встречи в Кубке страны. Действующий контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до декабря 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Никиты Чернова в € 2 млн. Отметим, что красно-белые по состоянию на сегодняшний день занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 19 очков по результатам 11 игр. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Краснодаром».

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