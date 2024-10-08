Радимов: какой-то крепости и уверенности в «Спартаке» пока нет

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал победу «Спартака» в матче 11-го тура РПЛ с «Ростовом». Красно-белые обыграли соперника со счётом 3:0. Однако, как считает Радимов, московская команда не показалась уверенной и крепкой.

«По счёту «Спартак» реабилитировался за поражение от «Локо». Но какой-то крепости и уверенности в «Спартаке» пока нет. И как доказательство — второй тайм «Спартака» с «Ростовом». То есть ты ведёшь 3:0, ты должен уверенно играть. А у «Спартака» такого не было. Опасения за результат. И надо довести до конца. Вот что проскальзывало. Как только «Спартак» в таких матчах начнёт добивать соперников, тогда я скажу: да, вот это «Спартак», который всё может», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» идёт на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в РПЛ «Краснодар».