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Радимов: какой-то крепости и уверенности в «Спартаке» пока нет

Радимов: какой-то крепости и уверенности в «Спартаке» пока нет
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал победу «Спартака» в матче 11-го тура РПЛ с «Ростовом». Красно-белые обыграли соперника со счётом 3:0. Однако, как считает Радимов, московская команда не показалась уверенной и крепкой.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+4'    

«По счёту «Спартак» реабилитировался за поражение от «Локо». Но какой-то крепости и уверенности в «Спартаке» пока нет. И как доказательство — второй тайм «Спартака» с «Ростовом». То есть ты ведёшь 3:0, ты должен уверенно играть. А у «Спартака» такого не было. Опасения за результат. И надо довести до конца. Вот что проскальзывало. Как только «Спартак» в таких матчах начнёт добивать соперников, тогда я скажу: да, вот это «Спартак», который всё может», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» идёт на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в РПЛ «Краснодар».

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