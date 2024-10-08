Игрок «Локомотива» Карпукас: оба поражения были обидными, но сейчас мы довольны местом

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о текущем положении железнодорожников в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Все команды теряют очки, сейчас мы довольны своим положением. Оба поражения были обидными, неважно, с кем мы играли. На поражение от «Краснодара» у нас была хорошая реакция», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 11 сыгранных туров чемпионата России первое место с 27 очками занимает «Краснодар». На второй строчке располагается «Локомотив», также набравший 27 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 26 очков.