Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре

Российская Премьер-Лига объявила номинантов на звание лучшего тренера в сентябре. В список претендентов на награду попали следующие специалисты:

Михаил Галактионов, «Локомотив» (9 очков, 3 матча, 2-е место);

Мурад Мусаев, «Краснодар» (9 очков, 3 матча, 1-е место);

Заур Тедеев, «Акрон» (6 очков, 3 матча, 9-е место);

Сергей Семак, «Зенит» (6 очков, 3 матча, 3-е место);

Марцел Личка, «Динамо» (7 очков, 3 матча, 4-е место).

Победитель будет определён по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов в каждом из голосований лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.