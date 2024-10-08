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Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре

Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре
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Российская Премьер-Лига объявила номинантов на звание лучшего тренера в сентябре. В список претендентов на награду попали следующие специалисты:

  • Михаил Галактионов, «Локомотив» (9 очков, 3 матча, 2-е место);
  • Мурад Мусаев, «Краснодар» (9 очков, 3 матча, 1-е место);
  • Заур Тедеев, «Акрон» (6 очков, 3 матча, 9-е место);
  • Сергей Семак, «Зенит» (6 очков, 3 матча, 3-е место);
  • Марцел Личка, «Динамо» (7 очков, 3 матча, 4-е место).

Победитель будет определён по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов в каждом из голосований лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.

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