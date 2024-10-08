Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Таранов: ЦСКА не ошибся с назначением Николича — команда прибавляет

Таранов: ЦСКА не ошибся с назначением Николича — команда прибавляет
Комментарии

Бывший российский футболист Иван Таранов высказался о главном тренере ЦСКА Марко Николиче. По словам Таранова, при сербском специалисте армейцы прибавляют от игры к игре. Напомним, Николич подписал с ЦСКА двухлетний контракт минувшим летом.

«ЦСКА не ошибся с назначением Николича, учитывая трансферную кампанию этого лета. Она была не из самых богатых и успешных для клуба. Игра и результат, которые есть на сегодняшний день, — заслуга тренера и команды. ЦСКА только прибавляет от игры к игре. Если с ближайшими конкурентами будут набирать очки, смогут бороться за самые высокие места», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Владимир Гранат: ЦСКА под руководством Николича радует, команда только прибавляет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android