Таранов: ЦСКА не ошибся с назначением Николича — команда прибавляет

Бывший российский футболист Иван Таранов высказался о главном тренере ЦСКА Марко Николиче. По словам Таранова, при сербском специалисте армейцы прибавляют от игры к игре. Напомним, Николич подписал с ЦСКА двухлетний контракт минувшим летом.

«ЦСКА не ошибся с назначением Николича, учитывая трансферную кампанию этого лета. Она была не из самых богатых и успешных для клуба. Игра и результат, которые есть на сегодняшний день, — заслуга тренера и команды. ЦСКА только прибавляет от игры к игре. Если с ближайшими конкурентами будут набирать очки, смогут бороться за самые высокие места», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.