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Ван Дейк — об успешном старте сезона в исполнении «Ливерпуля»: мы хотим большего

Ван Дейк — об успешном старте сезона в исполнении «Ливерпуля»: мы хотим большего
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Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался об успешном старте сезона команды Арне Слота. Мерсисайдцы набрали 17 очков в первых семи матчах английской Премьер-лиги и занимают первое место в турнирной таблице.

«Думаю, ко всем командам проявляют определённые ожидания. Что бы ни думал о нас внешний мир, нам всё равно. Мы хотим совершенствоваться, хотим бросить вызов, хотим сражаться до последнего и побеждать, быть успешными. Вот на чём мы сосредоточены, а не на ожиданиях других. До сих пор мы набрали много очков, но хотим набрать ещё больше. Мы знаем, насколько сложным будет расписание матчей после международного перерыва, но почему бы не насладиться этим? Я с нетерпением жду этого, и, надеюсь, все, кто связан с «Ливерпулем», тоже», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

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