«Снова загорается свет». Тренер Франции Дешам — о сокращении срока дисквалификации Погба

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на сокращение срока дисквалификации полузащитника туринского «Ювентуса» Поля Погба.

«Снова загорается свет для Поля Погба. Ему предстоит пройти определённые этапы, но это отличная новость. С марта он снова сможет играть. Я довольно часто разговаривал с ним по телефону в течение всего этого периода, который был для него очень сложным.

Это всё ещё остается санкцией, но уже менее тяжёлой. Теперь Погба знает, что в марте 2025 года он снова сможет играть, и, поскольку он так любит футбол, это для него отличная новость», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию. 7 октября спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что сократил срок дисквалификации французского полузащитника до 18 месяцев. Таким образом, он сможет вернуться к официальным матчам в марте 2025 года.