Наумов: со стопроцентной уверенностью могу сказать, что «Зенит» станет чемпионом

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов уверен, что санкт-петербургский «Зенит» станет чемпионом России по итогам этого сезона. На данный момент сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

«ЦСКА не является претендентом на чемпионство. У нас только один претендент на чемпионство — «Зенит», других нет. «Краснодар» и «Локомотив» — главные претенденты на второе место. Может, я шокирую, но со стопроцентной уверенностью могу сказать, что «Зенит» станет чемпионом. Не может такой большой состав проиграть чемпионство на длинной дистанции. Команда может провалить один матч, но на длинной дистанции будет меньше срывов, чем у других клубов», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.