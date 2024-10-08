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Руслан Пименов рассказал о проявлениях дедовщины в «золотом» «Локомотиве» 2000-х

Руслан Пименов рассказал о проявлениях дедовщины в «золотом» «Локомотиве» 2000-х
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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов рассказал о проявлениях дедовщины в «золотом» «Локомотиве» 2000-х годов. По его словам, дедовщина была, но всё было достаточно уважительно, без несправедливых ущемлений.

— Старшие всегда «пихали». Дедовщина была, но всё уважительно. Надо отдать должное: если «пихали», то только за дело. Это касалось не только меня, но и всех молодых игроков.

— В чём проявлялась дедовщина?
— Если ты после тренировки ушёл и оставил мячи, тебя вернут и скажут их собрать и принести. Всё это в мелочах. Суть в том, что молодые должны были держать определённую марку, которую им позволяли держать», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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