Тренер «Сьона» высказался о нынешней форме Антона Миранчука

Главный тренер швейцарского «Сьона» Дидье Толо высказался о форме российского полузащитника клуба Антона Миранчука.

«Он тренировался индивидуально в течение трёх месяцев. Ему необходимо время для достижения лучшей физической формы. Антон должен продолжать работать», — приводит слова Толо Le Nouvelliste.

Антон Миранчук провёл за «Сьон» три матча, однако результативными действиями не отметился. Действующее трудовое соглашение российского игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 6 млн. На текущий момент «Сьон» занимает седьмое место в турнирной таблице швейцарской Суперлиги, набрав 12 очков после девяти сыгранных матчей.