Гранат: при Осинькине у «Крыльев» было развитие молодёжи. Что будет при новом тренере?

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможной отставке Игоря Осинькина с должности главного тренера «Крыльев Советов».

«Не знаю, какой курс возьмут «Крылья Советов» после ухода Осинькина. При Осинькине была яркая игра и развитие молодых футболистов. Это клуб-донор, который жил и зарабатывал на трансферах. Теперь же непонятно, что будет при новом тренере», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что «Крылья Советов» в ближайшее время планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды. Договорённости достигнуты. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией. На посту главного тренера «Крыльев» Сергей Игнашевич сменит Игоря Осинькина, который возглавляет клуб с 2020 года.