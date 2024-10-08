«Он повлиял на историю футбола своими рекордами». Левандовски — о Роналду

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался относительно успеха форварда клуба «Аль- Наср» Криштиану Роналду.

«Я полностью осознаю, чего добился Криштиану Роналду на протяжении своей карьеры и как он повлиял на историю футбола своими рекордами. Это, безусловно, останется в истории футбола. В свои 39 лет, почти 40, он по-прежнему демонстрирует невероятные амбиции», — приводит слова Левандовского на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Роналду перешел в саудовский клуб в 2022 году, контракт форварда рассчитан до 2025 года, и зарплата составляет € 200 млн. Ранее стало известно, что Роналду хочет продлить соглашение с клубом, но вопрос остаётся открытым, до сих пор ведутся переговоры.