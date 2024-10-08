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Пименов: во Франции после тренировок вино стояло на подносе — игроки подходили и пили

Пименов: во Франции после тренировок вино стояло на подносе — игроки подходили и пили
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Бывший футболист французского «Метца» Руслан Пименов рассказал, как игроки во Франции пили вино после тренировок.

— В тренировочном процессе мне повезло, потому тренером «Метца» был Жан Фернандес — специалист старой закалки. Акцент делался на физическую работу, а также были определённые наработки и схемы. На секундочку, Фернандес был первым тренером Зидана. После «Метца» он пошёл в гору — тренировал «Марсель», «Осер». Сильный тренер. В остальном всё было в диковинку.

— Например?
— Как в два градуса мороза нам отменили игру, хотя поле было в идеальном состоянии. Посчитали, что зрителям будет холодно. У нас играли в -17 (смеётся). Такие нюансы сильно проглядывались. Там климат гораздо мягче, чем у нас. Поэтому поля в большинстве своём качественные. Но где победнее, например, на острове, — газоны плохие. В Аяччо, Бастии они были ужасненькие.

Удивляло, что белое или красное вино после тренировок открыто стояло на подносе. Ребята спокойно подходили и пили, а потом садились в машину и ехали. У них же можно, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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