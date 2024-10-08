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Гришин: поможет ли Игнашевич «Крыльям»? У него не получилось сохранить «Балтику» в РПЛ

Гришин: поможет ли Игнашевич «Крыльям»? У него не получилось сохранить «Балтику» в РПЛ
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Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин отреагировал на слухи о возможном назначении Сергея Игнашевича на пост главного тренера «Крыльев Советов».

«Не знаю, поможет ли Игнашевич «Крыльям». У него не получилось сохранить «Балтику» в РПЛ. Не знаю, какой тренер Игнашевич. Он много где работал. Из «Торпедо» уходил. Если выбирать между Осинькиным и Игнашевичем, то оставил бы Осинькина. Игнашевич не набирал команду в «Крыльях», и ему будет сложно», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что «Крылья Советов» в ближайшее время планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды. Договорённости достигнуты. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией. На посту главного тренера «Крыльев» Сергей Игнашевич сменит Игоря Осинькина, который возглавляет клуб с 2020 года.

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